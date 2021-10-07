'Çakarlı araç' denetimi - Haberler
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"Çakarlı araç" denetimi

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Yakası TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Denetimde sürücülerin evrakları kontrol edildi.

Ayrıca emniyet şeridi ihlali yapan iki sürücüye 2 bin 678 lira para cezası kesilirken görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanan sürücülere de para cezası uygulandı.

Çakarlı araç denetimi

Çakarlı araç denetimi

Çakarlı araç denetimi

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