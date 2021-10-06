'Çakarlı araç' denetimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Çakarlı araç" denetimi

AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da polis ekipleri, usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yaptı.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Anadolu Yakası TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurdu.

Uygulamada usulsüz çakar kullanan bir sürücüye 1339 lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca güvenlik şeridi ihlali yapan iki sürücüye 2 bin 678 lira idari para cezası uygulanırken, görüşü engelleyecek şekilde cam filmi kullanan sürücülere de ceza yazıldı.

Çakarlı araç denetimi

Çakarlı araç denetimi

Çakarlı araç denetimi

AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri
Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

Covid-19 varyantları atık sudan tespit ediliyor

 İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

İstanbul'da eş zamanlığı kağıt toplayıcılığı operasyonu! Hepsi ülkeye kaçak girmiş

 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkındaki iddiaları yalanladı

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkındaki iddiaları yalanladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Ziya Selçuk Mahmut Özer Donald Trump Mithat Sancar
Magazin Serenay Sarıkaya Amelia Hamlin Mustafa Keser
Spor Marcao Ersun Yanal Stefan Kuntz Abdullah Avcı Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Numan Kurtulmuş Oğuzhan Asiltürk Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Çakarlı araç' denetimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 11:41:16. #1.12#