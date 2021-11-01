İSTANBUL (Haberler.com) - Türkiye'nin en kalabalık şehri İstanbul'da, milyonlarca insan günlük planlamalarını hava durumu raporlarına göre yapabiliyor. İstanbul'da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin aksine zaman zaman ani düşme ve yükselme eğilimi gösterebiliyor. İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! 1 Kasım Pazartesi İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Peki, İstanbul'da bugün hava durumu nasıl, yağmur yağacak mı? 1 Kasım hava durumu nasıl? Yarın hava durumu nasıl olacak? Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA DURUMU NASIL?

09.00 - 12.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 16°C ve hafif sağanak yağış bekleniyor.

12.00 - 15.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 15°C ve hafif sağanak yağış olması bekleniyor.

15.00 - 18.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 15°C ve hafif sağanak yağış olması bekleniyor.

18.00 - 21.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 15°C ve havanınbulutlu olması bekleniyor.

21.00 - 24.00 saatleri arası Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, İstanbul'da sıcaklık 14°C ve havanın parçalı bulutlu olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA YARIN Kİ HAVA DURUMU NASIL? | 1 KASIM HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, 2 Kasım Salı günü (Yarın) İstanbul'da sıcaklık en düşük 11°C ve en yüksek 16°C derecedir. Yarın için hafif sağanak yağış beklenmektedir.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ NEDİR?

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