İstanbul'da bu hafta birçok etkinlik kültür ve sanatseverlerin beğenisine sunulacak

KADIKÖY, İSTANBUL (AA) - İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarında, bu hafta 10 farklı oyun tiyatroseverlerle buluşacak.

Program kapsamında 20-24 Ekim arasında, Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde "Tatlı Kaçık", Fatih Reşat Nuri Güntekin Sahnesi'nde "Çın Sabahta", Sadabad Sahnesi'nde "Veba", Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde ise "Hayat Der Gülümse" oyunları izlenebilecek.

Aynı tarihlerde "12. Gece" oyunu Ümraniye Sahnesi'nde, "Matruşka" oyunu Gaziosmanpaşa Sahnesi'nde, "Hastalık Hastası" Sultangazi Hoca Ahmet Yesevi Sahnesi'nde, "İfigenya" Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde, "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" ve "Kimse Öyle Şeyleri Konuşmuyor Artık" oyunları ise Kadıköy Gazhane Müze'de sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu sanat etkinlikleri

Perdelerini ekim ayında açan İstanbul Devlet Tiyatrosu 19- 24 Ekim arasında "Dört Mevsim" oyununu Mecidiyeköy Büyük Sahne'de, "Bir Picasso" oyununu ise Mecidiyeköy Stüdyo Sahne'da tiyatroseverlerle buluşturacak.

Yazar İskender Pala'nın kaleme aldığı "Gazale (Uzun Gece)" oyunu 19-22 Ekim arasında Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye" oyunu ise Garibaldi Salon'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Başrollerinde Suna Keskin ve Melek Baykal'ın yer aldığı "Ahududu" oyunu 21 Ekim, İstanbul Meydan Sahnesi'nin "Hayat Kime Güzel?" oyunu 22 Ekim, Nilgün Belgün'ün hayat hikayesinden ve anılarından yola çıkarak sahnelediği "Nilgün Belgün'le Aşk ve Komedi" isimli müzikli danslı gösterisi de 24 Ekim'de Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Boğaziçi Film Festivali 23 Ekim'de başlıyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi de 19 ve 20 Ekim'de "Uyuyan Güzel" balesiyle Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Boğaziçi Kültür Sanat Vakfı tarafından Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortaklığı'nda gerçekleştirilen 9. Boğaziçi Film Festivali 23 Ekim'de başlıyor. Atlas 1948 ve Kadıköy Sineması'ndaki film gösterimlerinin çizelgesine "www.bogazicifilmfestivali.com" adresinden ulaşılabilir.

Sahne sanatları ve konserler

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen konser etkinliklerinde ise İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu "Aşkın Sesi" adlı konseriyle 18 Ekim'de Üsküdar Tekel Sahnesi'nde, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ise "I.Stravinski 50. Ölüm Yıldönümü" konseriyle Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda 18 Ekim'de Buray, 19 Ekim'de Zülfü Livaneli 21 Ekim'de sevenleriyle buluşacak.

Anadolu müziğini batı enstrümanlarıyla kullanan sanatçı Ahmet Aslan da 19 Ekim'de Trump Sahne, 23 Ekim'de ise Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde konser verecek.

Macar etno funk grubu Kerekes Band'in Türkiye'deki ilk konseri, 20 Ekim'de Grand Pera Alternatif Sahne'de düzenlenecek.

Devam eden bazı sergiler

Ruberu Sanat Galerisi'nde, farklı alanlardan 13 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Buluşma" sergisi 16 Kasım'a kadar görülebilir.

Kadıköy Belediyesi ve İstanbul Cervantes Enstitüsü iş birliğiyle açılan İspanyol sanatçıların eserlerinden oluşan "Tanınmayan İstanbul" sergisi Barış Manço Kültür Merkezi'nde izlenilebilir.

Ressam Ali İrgin'nin tuval üzerine akrilik boya çalışmalarından oluşan "Ağ Metaforu" adlı sergisi, Kelimat Sanat Evi'nde, 1850-1950 yılları arasında Türkiye'de yaşamış kadın sanatçıların eserlerinden oluşan "Ben-Sen-Onlar: Sanatçı Kadınların Yüzyılı" sergisi ise Meşher'de ziyaretçilerini bekliyor.

20. yüzyılın usta hattatlarından Mustafa Halim Özyazıcı'nın eserleri de Kazlıçeşme Kültür Sanat Merkezi'nde sanatseverlerle buluşmaya devam ediyor.

Öte yandan oyuncak bebeklerin antik çağdan bugüne uzanan hikayesinin görülebileceği "Dünya Bebekleri Sergisi" ise Rahmi M. Koç Müzesi'nde özel bir seçkiyle meraklılarına sunuluyor.