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İstanbul'da Azerbaycan'dan gelen 15 eğitim yöneticisi için seminer düzenlendi

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
İstanbul'da Azerbaycan'dan gelen 15 eğitim yöneticisi için seminer düzenlendi

Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Azerbaycan'dan gelen 15 eğitim yöneticisi, 3-17 Ekim'de İstanbul'da misafir edildi.

İSTANBUL (AA) - Türkiye ile Azerbaycan arasında imzalanan "Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü" kapsamında Azerbaycan'dan gelen 15 eğitim yöneticisi, 3-17 Ekim'de İstanbul'da misafir edildi.

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Azerbaycanlı mesleki eğitim kurum yöneticileri için planlanan eğitim yöneticisi geliştirme seminerlerinin birincisi, müdürlüğün Öğretmen Akademileri Yönetici Akademisi koordinatörlüğünde düzenlendi.

Programda akademik eğitimlerin yanında AR-GE merkezi niteliğindeki meslek liseleri ziyaret edilerek, Azerbaycanlı idarecilere üretim ve istihdam döngüsünün kalbinde yer alan atölyeler ve işleyişi hakkında bilgi verildi.

Etiler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Otelinde düzenlenen seminerde, modern mesleki eğitim kurumunun yönetimi; takımda etkili çalışmanın organize edilmesi ve liderlik; çalışanların değerlendirilmesi ve isteklendirme araçları, paydaşlarla-işverenlerle etkin iş birliği konularına değinildi.

Bunun yanında mezunlar için istihdam ve iş gücü piyasasına erişim, usta-çırak ile birlikte öğrenme sisteminin başarılı organizasyon formları, mesleki faaliyetlerin organizasyonu için araçlar, olumlu bir imaj oluşumu araçları, öğrenci ve velilerle iş birliği sağlanması ve Türkiye tecrübesi konuları üzerinde duruldu.

13 ilçeden 19 okul belirlenerek atölye uygulamaları incelendi. Gidilen her okulda hami/sektör buluşmaları yapıldı, ilçelerin kaymakam ve belediye başkanları ziyaret edildi. Seminerin son gününde Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret edilerek, okul iş ve işleyişi ile atölyeleri hakkında bilgi alındı.

Sabancı Öğretmenevinde düzenlenen seminerin kapanış töreninde katılımcılara sertifikaları verildi.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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