Akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da mesai saatinin bitiminde kent genelinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa'dan Anadolu'ya geçiş istikametinde

trafik akışı yavaşladı.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunun Şirinevler, Merter ve Cevizlibağ mevkilerinin her iki yönünde trafik yoğunluğu mevcutken, TEM'in Gaziosmanpaşa bölümünde özellikle katılım noktasında trafik durma noktasına geldi.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Avcılar-Beylikdüzü arasında trafik akışı ağır ilerliyor. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nde trafik yoğunluğu gözleniyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda Tem Otoyolu ile D-100 kara yolu ve bazı bağlantı noktalarında okul ve iş çıkış saatlerinde yoğunluk arttı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişlerinde Çamlıca'dan itibaren yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Edirne istikametinde Ümraniye'de trafik ağır ilerliyor.

D-100 kara yolu Acıbadem-Bostancı arasında trafik akışı yavaşladı. Şile Otoyolu ve TEM Otoyolu'nun bazı bölümlerinde trafik yoğunlaştı.

Öte yandan, metrobüs ve tramvaylarda da vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) mobil uygulamasına göre saat 18.36 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74 olarak ölçüldü.