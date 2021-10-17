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İstanbul'da akılalmaz görüntü: Öğrenciler oynarken, çatıda önlemsiz kiremit taşıdılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İstanbul'da akılalmaz görüntü: Öğrenciler oynarken, çatıda önlemsiz kiremit taşıdılar

Kağıthane'de bir okulun çatısında hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi.

KAĞITHANE, İSTANBUL (İHA) - Kağıthane'de bir okulun çatısında hiçbir güvenlik önlemi olmadan çalışan işçiler yürekleri ağza getirdi. Ölüme adeta davetiye çıkartan işçilerin bahçede öğrenciler oynadığı esnada aşağıya kiremit attığı anlar kameralara yansıdı. Tehlikeli çalışma havadan da görüntülendi.

Kağıthane Anadolu Lisesinin çatısında yenileme ve onarma çalışmaları yapan işçiler, hiçbir güvenlik önlemi almadan çalışmaya başladı. İşçilerin önlemsiz çalışması çevrede bulunan vatandaşların da dikkatini çekti.

Hiçbir önlem almadan çalıştılar

Metrelerce yüksekte herhangi bir önlem almaksızın hareket eden işçilerin rahatlığı adeta ölüme davetiye çıkarttı. 3 işçiden hiçbiri düşme riskine karşı halatla bağlanmadan, baret takmadan, koruyucu kıyafet giymeden çalışarak kendilerini riske atarken, aynı zamanda bu çalışmanın okul saatlerinde olması nedeniyle okul bahçesinde bulunan öğrencileri de bu riske dahil etti.

Öğrenciler bahçedeyken aşağıya kiremit attılar

Çatıdaki hasarlı tuğlaları oradan indirmek için zaman zaman çatının ucuna kadar gelen işçiler, aşağıda bulunan öğrencileri de adeta yok sayarak işlerine devam ettiler. Olası bir kazanın yaşamasının an meselesi olduğu çalışmaya vatandaşlar da tepkiliydi. Yürekleri ağza getiren o anlar havadan da görüntülendi. - İSTANBUL

İstanbul'da akılalmaz görüntü: Öğrenciler oynarken, çatıda önlemsiz kiremit taşıdılar

İstanbul'da akılalmaz görüntü: Öğrenciler oynarken, çatıda önlemsiz kiremit taşıdılar

İstanbul'da akılalmaz görüntü: Öğrenciler oynarken, çatıda önlemsiz kiremit taşıdılar

İstanbul'da akılalmaz görüntü: Öğrenciler oynarken, çatıda önlemsiz kiremit taşıdılar

İstanbul'da akılalmaz görüntü: Öğrenciler oynarken, çatıda önlemsiz kiremit taşıdılar

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Haber: İstanbul'da akılalmaz görüntü: Öğrenciler oynarken, çatıda önlemsiz kiremit taşıdılar - Haberler
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