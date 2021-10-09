İstanbul'da adliye girişinde polisten kaçan şüpheli, kamyon kasasında yakalandı - Haberler
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İstanbul'da adliye girişinde polisten kaçan şüpheli, kamyon kasasında yakalandı

AA / Emrah Gökmen - Haberler | Güncel
İstanbul'da adliye girişinde polisten kaçan şüpheli, kamyon kasasında yakalandı

Çağlayan Adliyesi girişinde polisin elinden kaçan şüpheli, yakın mesafede park halinde bulunan bir kamyonun kasasında yakalandı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - Çağlayan Adliyesi girişinde polisin elinden kaçan şüpheli, yakın mesafede park halinde bulunan bir kamyonun kasasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan S.B. (30), emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Zanlı, adliye girişinde yaşanan bir karışıklıktan faydalanarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan zanlıyı kısa sürede, adliyenin yakınında park halindeki bir kamyonun kasasında yakaladı.

Şüphelinin, "uyuşturucu ticareti yapmak"tan 5, "hırsızlık"tan ise 2 suç kaydı olduğu öğrenildi.

AA / Emrah Gökmen - Son Dakika Haberleri
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