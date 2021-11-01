İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da 80 metre 'hayalet ağ' tespit edildi

TÜRKİYE'de şu ana kadar tespit edilen en büyük hayalet ağlardan biri İstanbul Yeşilköy'de bulundu. Yaklaşık 80 metre uzunluğunda ve 'gırgır' ağı olarak tabir edilen hayalet ağ, denizden çıkarılacak. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, "Ağlar, 2 kamyon kasasını dolduracak büyüklükte. Bunları bir an önce çıkartıp balıkların daha rahat gezebileceği bir ortam oluşturacağız" dedi.

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Atalay, DHA'ya yaptığı açıklamada, 'Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi' kapsamında 'hayalet ağ' olarak bilinen terk edilmiş ağların temizlenmesine 2017 yılından bu yana devam edildiğini söyledi. Atalay, Marmara başta olmak üzere tespit ettikleri, balıkçıların bildirdiği veya vatandaşların söylediği pek çok ağı çıkardıklarını söyledi. Atalay, büyük ağları da daha büyük ekipmanlar vinçlerle çıkardıklarını belirtti. Marmara'da temizlenmesi gereken 5 lokasyonda ağ tespit ettiklerini ifade eden Atalay, bunların çıkarılması için hava şartlarının uygun olmasını beklediklerini kaydetti.