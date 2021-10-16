Son dakika haber! İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE JANDARMADAN TAKSİCİLERE DENETİM - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE JANDARMADAN TAKSİCİLERE DENETİM

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre İstanbul'da 8 ilçede İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler vale hizmetleri sunan işletmelere ve taksi sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da 8 ilçede İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler vale hizmetleri sunan işletmelere ve taksi sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 37 trafik timi, 112 asayiş timi, 2 istihbarat timi, 7 JASAT, 9 diğer unsurlar olmak üzere toplam 167 tim, 484 personelin katılımıyla 8 ilçede vale hizmetleri sunan işletmelere ve taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Ekipler taksicileri durdurarak gerekli evrak ve belgeleri kontrol etti. Bunun yanı sıra vatandaşların şikayetlerinin arttığı konularda taksicilere uyarılarda bulunuldu.

Son dakika haber! İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE JANDARMADAN TAKSİCİLERE DENETİM

Son dakika haber! İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE JANDARMADAN TAKSİCİLERE DENETİM

Son dakika haber! İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE JANDARMADAN TAKSİCİLERE DENETİM

Son dakika haber! İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE JANDARMADAN TAKSİCİLERE DENETİM

Son dakika haber! İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE JANDARMADAN TAKSİCİLERE DENETİM
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

Meteoroloji'den İstanbul dahil 24 ile uyarı: Kuvvetli yağış geliyor

 İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı

İstanbul'da 19 milyon 986 bin 879 doz aşı uygulandı

 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki 'mahrem hizmetler' yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli...

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki "mahrem hizmetler" yapılanmasına yönelik soruşturmada 45 ilde, 98 şüpheli...
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Koray Aydın Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Işıl Sergen Burak Sergen Burak Özçivit Okan Bayülgen
Spor Marcao Cristiano Burak Elmas Stefan Kuntz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Son dakika haber! İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE JANDARMADAN TAKSİCİLERE DENETİM - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 15:18:33. #1.11#