Son dakika haber! İSTANBUL'DA 8 İLÇEDE JANDARMADAN TAKSİCİLERE DENETİM

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da 8 ilçede İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler vale hizmetleri sunan işletmelere ve taksi sürücülerine yönelik denetim yaptı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından 37 trafik timi, 112 asayiş timi, 2 istihbarat timi, 7 JASAT, 9 diğer unsurlar olmak üzere toplam 167 tim, 484 personelin katılımıyla 8 ilçede vale hizmetleri sunan işletmelere ve taksi sürücülerine yönelik denetim yapıldı. Ekipler taksicileri durdurarak gerekli evrak ve belgeleri kontrol etti. Bunun yanı sıra vatandaşların şikayetlerinin arttığı konularda taksicilere uyarılarda bulunuldu.