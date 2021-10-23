İstanbul'da 73 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İSTANBUL - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, '10 numara yağ' diye tabir edilen 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kentin farklı bölgelerinde '10 numara yağ' olarak bilinen yüklü miktarda kaçak akaryakıtı piyasaya sürmeye çalıştığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında kaçakçılık şebekesinin üyelerine yönelik teknik çalışma ve fiziki takip sonrası farklı tarihlerde ayrı ayrı operasyon düzenlendi.

Emniyet kuvvetlerince 'akaryakıt kaçakçılığı' konusu ile ilgili 21 Eylül ila 21 Kasım tarihleri arasında Tuzla, Ataşehir, Pendik ve Bağcılar'da 5 farklı adrese yapılan operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda '10 Numara Yağ' olarak tabir edilen piyasaya sürülmeye hazır halde toplam 73 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile kaçak akaryakıt taşımacılığında kullanıldığı değerlendirilen 3 tankere el konuldu.

Yakalanan 5 şüpheli, haklarında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapılarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü tutuksuz yargılanmak üzere, biri "adli kontrol hükümleri" uyarınca salıverildi.