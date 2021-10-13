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İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı yüzde 91,6'ya çıktı

AA / Hanife Sevinç - Haberler | Güncel
İstanbul'da 65 yaş üstünün aşılama oranı yüzde 91,6'ya çıktı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 65 yaş üstünün aşılama oranının birinci dozda yüzde 91,6'ya ulaştığını belirtti.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte 65 yaş üstünün aşılama oranının birinci dozda yüzde 91,6'ya ulaştığını belirtti.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte 65 yaş ve üstündekilerin aşı oranlarının birinci dozda yüzde 91,6'ya, ikinci dozda yüzde 89,7'ye, üçüncü dozda yüzde 74'e çıktığını kaydetti.

Yerlikaya paylaşımında, "Hedef 3. dozda 1. doz oranını yakalamak. 18 yaş altı gençlerimizin aşı oranları 1. doz yüzde 50,1, 2. doz yüzde 32,9. Sevgili gençler, aşıda 65 yaş üstü büyüklerimizi örnek alalım." ifadelerini kullandı.

AA / Hanife Sevinç - Son Dakika Haberleri
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