İSTANBUL'DA 30'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ -1 - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL'DA 30'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ -1

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHAİstanbul genelinde eş zamanlı olarak 30'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL (DHA) - Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 30'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan güvenlik noktasından geçen araçlar durdurularak aranırken, araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 30'uncu Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı. Maltepe Küçükyalı'da gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları tek tek durdurarak aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.

İSTANBUL'DA 30'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ -1

İSTANBUL'DA 30'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ -1

İSTANBUL'DA 30'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ -1

İSTANBUL'DA 30'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ -1
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Erzurum'da sabah uyananlar, eksi 5 derece soğukla karşı karşıya kaldı

Erzurum'da sabah uyananlar, eksi 5 derece soğukla karşı karşıya kaldı

 İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli 'casusluk' suçundan tutuklandı

İstanbul'da ajan operasyonu! 4'ü Rus 6 şüpheli "casusluk" suçundan tutuklandı

 Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-2

Kartal'da araç ihalelerine fesat karıştıran çeteye operasyon-2
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title