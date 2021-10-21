İSTANBUL'DA 30'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ -1

İSTANBUL (DHA) - Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İSTANBUL DHA

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 30'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Oluşturulan güvenlik noktasından geçen araçlar durdurularak aranırken, araçta bulunan kişilerin kimlik sorgulamaları yapıldı.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 30'uncu Yeditepe Huzur denetimleri bu akşam yapıldı. Maltepe Küçükyalı'da gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları tek tek durdurarak aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı.