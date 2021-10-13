İSTANBUL'DA 29'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Haberler
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İSTANBUL'DA 29'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHAİstanbul genelinde eş zamanlı olarak 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi.

İSTANBUL (DHA) - Kamera Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ İstanbul DHA

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak 29'uncu Yeditepe Huzur Denetimleri gerçekleştirildi. Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ve üst aramaları yapıldı.

İstanbul genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen yılın 29'uncu Yeditepe Huzur denetimleri yaklaşık 256 noktada 2 bin 500 personel ile bu akşam yapıldı. Maltepe Gülsuyu Köprüsü'nde gerçekleştirilen denetimlere, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Yunus polisleri katıldı. Ekipler, cadde üzerinden geçen araçları tek tek durdurdu ve aramalar yaptı. Araç içindeki kişilerin üst aramaları ve kimlik sorgulamaları yapıldı Öte yandan, denetim noktasından geçen minibüsler de durdurularak yolcuların kimlik sorgulaması yapıldı.

İSTANBUL'DA 29'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İSTANBUL'DA 29'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İSTANBUL'DA 29'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İSTANBUL'DA 29'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
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Haber: İSTANBUL'DA 29'UNCU YEDİTEPE HUZUR DENETİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Haberler
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