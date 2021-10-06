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İSTANBUL'DA 28'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

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İSTANBUL'DA 28'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

İstanbul'da, Yeditepe Huzur Denetiminin 28'incisi gerçekleştirildi.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul'da, Yeditepe Huzur Denetiminin 28'incisi gerçekleştirildi. Birçok noktada yapılan denetimlerde, sürücü ve yolculara kimlik kontrolü yapıldı.

İstanbul'un 39 ilçesinde, bu yılın 28'inci Yeditepe Huzur Denetimi gerçekleştirildi. Denetimlere Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri görev alırken, helikopterle havadan da destek verildi.

Taksim Meydanı'nda oluşturulan denetim noktasında ekipler, şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik ararken, sürücü ve yolculara Genel Bilgi Tarama (GBT) uygulaması yapıldı.

İSTANBUL'DA 28'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL'DA 28'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL'DA 28'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL'DA 28'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

İSTANBUL'DA 28'İNCİ YEDİTEPE HUZUR DENETİMİ YAPILDI

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