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İstanbul'da 278 tarihi eser ele geçirildi

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel
İstanbul'da 278 tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 278 parça tarihi eser ele geçirildi.

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İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, 278 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 23 Ekim'de Kağıthane, Eyüpsultan, Gaziosmanpaşa ve Kartal'da 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait sikke, haç, yüzük, bilezik, ikona, tablo, göz yaşı şişeleri, mızrak ucu ve cam objelerin de aralarında bulunduğu 278 parça tarihi eser bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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