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227 parça tarihi eser ele geçirildi

AA / Halil Demir - Haberler | Güncel

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 227 parça tarihi eser ele geçirildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 227 parça tarihi eser ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmaları sonrası 21 Ekim'de Kağıthane ve Eyüpsultan'da 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli dönemlere ait sikke, haç, yüzük, mızrak ucu ve cam objelerin de aralarında bulunduğu 227 parça tarihi eser ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

227 parça tarihi eser ele geçirildi

227 parça tarihi eser ele geçirildi

227 parça tarihi eser ele geçirildi

227 parça tarihi eser ele geçirildi
AA / Halil Demir - Son Dakika Haberleri
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