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10 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

AA - Haberler | Güncel

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 10 bin 500 litre etil alkol ve 3 bin litre metil alkol ile 20 bin boş şişe ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen 10 bin 500 litre etil alkol ve 3 bin litre metil alkol ile 20 bin boş şişe ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 2'si tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de faaliyet gösteren işletmelerden piyasaya sahte etil alkol sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

İstihbarı çalışmalar ve fiziki takip neticesinde sahte etil alkollerin satışa hazırlandığı ve piyasaya sürüldüğü adres ile dağıtımda kullanılan araç belirlendi.

Sahte alkollerin bulunduğu depoya operasyon düzenleyen ekipler, piyasaya sürülmeye hazır 8 bin litre etil alkol, 3 bin litre metil alkol ile 20 bin boş şişe, damıtma düzeneği ve buna bağlı her biri 3 bin litre kapasiteli 7 plastik tank ele geçirdi.

Jandarma ekiplerince; sahte etil alkol yüklü kamyonet de teslimat esnasında gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Kamyonetin içerisinde 2 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi.

Sahte etil alkolleri piyasaya sürmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 şüpheli Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden S.O. ile U.K. tutuklanırken, İ.T. ve L.T. adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

10 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

10 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

10 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

10 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

10 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

10 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi

10 bin 500 litre etil alkol ele geçirildi
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