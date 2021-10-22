Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi'nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı bulunan konutundan öğle saatlerinde çıkarak Taksim Camisi'ne gitti. Erdoğan burada cuma namazı kıldıktan sonra, cemaate hitap etti. Erdoğan cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti. Erdoğan daha sonra Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılmak üzere İstanbul Kongre Merkezi'ne geçti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri