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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi'nde

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Camisi'nde

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı.

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Taksim Camisi'nde kıldı. Erdoğan namaz sonrası cami cemaatine hitap etti, vatandaşlarla sohbet ederek halkı selamladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar Kısıklı bulunan konutundan öğle saatlerinde çıkarak Taksim Camisi'ne gitti. Erdoğan burada cuma namazı kıldıktan sonra, cemaate hitap etti. Erdoğan cami çıkışında vatandaşlarla sohbet etti.  Erdoğan daha sonra Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu'na katılmak üzere İstanbul Kongre Merkezi'ne geçti.


- İstanbul

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