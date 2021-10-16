İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ - Haberler
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İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı bir kafe sahibi ile sohbet etti.

SARIYER, İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Angela Merkel görüşmesi öncesi Sarıyer'de konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'dan tanıdığı bir kafe sahibi ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile görüşmesi için Sarıyer'de bulunan Huber Köşkü'ne gittiği sırada konvoyunu durdurarak Kasımpaşa'da tanıdığı kafe işletmecesi Bülent Safkan ile sohbet etti.

Bir süre Safkan ile sohbet eden Erdoğan daha sonra Huber Köşkü'ne gitti. Safkan, Erdoğan'la yaptığı sohbeti anlattı. Safkan, " Ben de Kasımpaşalıyım. Halimizi hatırımızı sordu. İşlerimizi sordu. Şükür dedik. Herhangi bir sıkıntının olmadığını ifade ettik. Tesadüf gördük birbirimizi. Eski günleri yad ettik. Kasımpaşa'da beraberdik o zaman ki dönemlerde" diye konuştu.

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ

İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ
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Haber: İSTANBUL-CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KASIMPAŞA'DAN TANIDIĞI KAFE SAHİBİ İLE SOHBET ETTİ - Haberler
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