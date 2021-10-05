İstanbul Coffee Festival, 7 Ekim'de Küçükçiftlik Park'ta başlayacak - Haberler
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İstanbul Coffee Festival, 7 Ekim'de Küçükçiftlik Park'ta başlayacak

AA / Salih Şeref - Haberler | Güncel
İstanbul Coffee Festival, 7 Ekim'de Küçükçiftlik Park'ta başlayacak

Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, yedinci yılında Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerle 7-10 Ekim arasında düzenlenecek.

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival, yedinci yılında Kovid-19 salgını kapsamında alınan önlemlerle 7-10 Ekim arasında düzenlenecek.

Festivalde kahve markaları ve kahveseverler 7-10 Ekim tarihleri arasında Küçükçiftlik Park'ta bir araya gelecek.

Her gün farklı sanatçıların sahne alacağı festival kapsamında, tadımlar, eğitimler, atölye ve seminerler, evde demleme teknikleri, konserler ve canlı sanat performansları yer alacak.

Festivalde Feridun Düzağaç, Can Bonomo, Jabbar, Gökhan Türkmen, Burak Kut, Vince The Moon, Hazi, Ece Barak, Melis Fiş, Kürşat Nayim, Ezgi Yelen, Ege Çubukçu gibi isimlerin yanı sıra yeni genç yeteneklerle 32 konser verilecek.

AA / Salih Şeref - Son Dakika Haberleri
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