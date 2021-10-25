İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE BARİYERLERE ÇARPAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE, D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce kamyon sonra da bariyerlere çarptı. Kazada dişleri kırılan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Büyükçekmece D-100 Karayolu Ankara istikametinde meydana geldi. 34 DH 546 plakalı otomobilin sürücüsü Uğur Zar, bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil önce kamyon sonra da bariyerlere çarparak, durdu. Kaza sonrası dişleri kırılan sürücü aracın içinde sıkışırken, ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Zar, sedye ile ambulansa taşınıp, hastaneye götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Kaza sonrası karayolunun 1 şeridi trafiğe kapandı. Araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.