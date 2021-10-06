İSTANBUL-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI - Haberler
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İSTANBUL-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul DHABoğaziçi Üniversitesi'nde Pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - İstanbul DHA

Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazartesi günü Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık 60 kişilik gruptan aralarında Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının üstüne çıkan bir kişinin de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Pazartesi günü Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan yaklaşık (60) kişilik grup; sloganlar atarak, Üniversite Rektörü Prof. Dr. Naci İnci'nin makam aracının önünü keserek ilerlemesini engellemiş ve bir şahıs da aracın üzerine çıkmıştır.

Konuyla ilgili olarak İl Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan çalışmalarda; makam aracının üzerine çıkan kişinin de aralarında bulunduğu (7) şahıs ile görevli personele mukavemette bulunan (3) şahıs olmak üzere toplam (10) şahıs hakkında Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla gözaltı işlemi uygulanmıştır. Soruşturma devam etmektedir"

İSTANBUL-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İSTANBUL-BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ'NDE 10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
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