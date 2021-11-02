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İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Haberler | Güncel
İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.


İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Demirören Haber Ajansı / Hasan Yıldırım - Son Dakika Haberleri
İSTANBUL BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

İSTANBUL BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

 Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza (1)

Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza (1)

 KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA (1)

KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA (1)
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