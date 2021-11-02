İSTANBUL BOĞAZI TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI
İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.
İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. İstanbul'da gece saatlerinde başlayan sis, sabaha doğru etkisini artırdı. Özellikle boğaz çevresinde etkisini artıran sis nedeniyle saat 09.30'da geçici süreyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. - İstanbul
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet