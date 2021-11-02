İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli

İstanbul Boğazı, etkili olan sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Keçilik Koyu arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak durdurulduğu bildirildi.

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