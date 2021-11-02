İstanbul Boğazı'nda gemi geçişlerine sis engeli
AA / İlyas Kaçar - Haberler | Güncel
İstanbul Boğazı, etkili olan sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.
İstanbul Boğazı, etkili olan sis nedeniyle gemi geçişlerine kapatıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Keçilik Koyu arasında görüşün yarım milin altına düşmesi nedeniyle gemi trafiğinin çift yönlü olarak durdurulduğu bildirildi.
AA / İlyas Kaçar - Son Dakika Haberleri
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