"İstanbul Bilimle Şenleniyor Projesi" başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında "İstanbul Bilimle Şenleniyor Projesi" hayata geçirildi.

Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi ve Fatih Belediyesinin destekleriyle yürütülen projenin açılışı Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, 4007 bilim fuarlarının öğrencilerin gelişimine farklı destekler sağladığına işaret etti.

Bundan yararlanmak için iyi hazırlanmak, projelendirilmeyi yapmak, çıktıları ortaya koymak ve hedeflenen atölyeleri çok iyi yapılandırılmak gerektiğini anlatan Yazıcı, programa Türkiye genelinde 53 projenin kabul edildiğini, bu projelerden 9'unun da İstanbul'a ait olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de eğitim sisteminin sürekli gelişim içinde olduğunu belirten Yazıcı, bu gelişimi destekleyen önemli bir unsurun da TÜBİTAK olduğunu, TÜBİTAK'ın öğrencilere bilimsel tutum kazandırmaya dönük etkinlikler düzenlediğini, bu projeleri hem manevi hem maddi olarak destekleyerek, bir hamilik anlayışı içerisinde okul ve kurumlara yol gösterdiğini kaydetti.

Levent Yazıcı, Türkiye'nin milli ve yerli bir kuruluşu olan, ülkenin teknoloji hamlesinde çok önemli itici bir görev üstlenen TÜBİTAK tarafından yapılan bu çalışmaların artarak devam etmesinin eğitim sistemine de önemli bir katkı sağladığı kanaatinde olduğunu vurguladı.

İlçe milli eğitim müdürlükleri koordinasyonunda, bütün öğrenci ve öğretmenlerin atölyelerden yararlanmalarını temin etmeye gayret edeceklerini söyleyen Yazıcı, "Bu tür etkinlikler, büyüyen, gelişen güçlü ülkemizin yarınlarına büyük bir umut veriyor. Hepimizin bu konudaki kararlılığını tazeliyor. Yarınlara bu bakışımız, gençlerimize olan güvenimiz de ülkemizin her alanda gelişmesini sürdüreceğinin çok önemli bir işareti." şeklinde konuştu.

Proje hakkında

İstanbul Bilimle Şenleniyor Projesi kapsamında 55 atölye çalışması, paydaş üniversite akademisyenlerince 8 söyleşi ile 8 bilimsel gösteri gerçekleştirilecek. Ayrıca, "TÜBİTAK Lise ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri" yarışmalarında Türkiye finalinde ödül alan 30 proje sergilenecek.

Sultanahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin bahçesinde 9 Ekim'e kadar 09.00 ile 17.00 saatleri arasında düzenlenecek atölyeler arasında "Makey Makey", "Hologram", "Vücudumu Keşfediyorum", "Geçmişten Günümüze Müze Gezisi", "Atık Malzemelerden Sanata", "Minik Arkeolog", "Pigmentlerin Varlığı", "Hazine Avı", "DNA'mızı Tanıyorum", "3D Tasarım", "Robot Kolu", "Matematik 3D", "Teleskopu Yapım", "Uzayı Geziyorum", "Kriptolojik Oryantring", "Drone" bulunuyor.

Proje, 9 Ekim'de sona erecek.