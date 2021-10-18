İSTANBUL-BAYRAMPAŞA TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAMYONET DEVRİLDİ; 2 YARALI - Haberler
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İSTANBUL-BAYRAMPAŞA TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAMYONET DEVRİLDİ; 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolunda seyir halindeki otomobil sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı.

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Bayrampaşa TEM Bağlantı Yolunda seyir halindeki otomobil sebze yüklü kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası kamyonet devrilirken, 2 kişi yaralandı.

Kaza Bayrampaşa, TEM Bağlantı Yolu Aksaray istikametinde saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Betoz'un kullandığı 34 NB 7092 plakalı otomobil, Aksaray istikametine doğru ilerlerken iddiaya göre Bayrampaşa ayrımından ana yola çıkan Mehmet Fırat'ın kullandığı 21 BJ 224 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil savrulurken, kamyonet devrildi. Kaza sonrası yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan kamyonet sürücüsü Mehmet Fırat ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen bir kişiye ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerinde ikinci bir kaza yaşanmaması için yolu tek şeritten vererek önlem aldı. İtfaiye ekipleri devrilen kamyonette bir süre inceleme yaptı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik oluştu. Devrilen kamyonet çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Yolun temizlenmesinin ardından polis kapattığı şeritlerin tamamını açtı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAMYONET DEVRİLDİ; 2 YARALI

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAMYONET DEVRİLDİ; 2 YARALI

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAMYONET DEVRİLDİ; 2 YARALI

İSTANBUL-BAYRAMPAŞA TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAMYONET DEVRİLDİ; 2 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bayrampaşa TEM Bağlantı yolunda otomobilin çarptığı kamyonet devrildi; 2 yaralı

Bayrampaşa TEM Bağlantı yolunda otomobilin çarptığı kamyonet devrildi; 2 yaralı

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Haber: İSTANBUL-BAYRAMPAŞA TEM BAĞLANTI YOLUNDA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI KAMYONET DEVRİLDİ; 2 YARALI - Haberler
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