İstanbul Barosunda Genel Kurul heyecanı

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Barosunun Genel Kurul süreci başladı. Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan Genel Kurulda 7 aday başkanlık için yarışıyor.

İstanbul Barosunun yeni başkan ile yönetimini seçeceği Genel Kurul bugün başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genel Kurul, Başkanlık Divanı'nın seçilmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Baronun 3 yıldır başkanlığını yürüten ve yeniden aday olan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun açılış konuşmasıyla devam eden kurulda, 3 yıllık faaliyet raporu açıklandı. Genel Kurulda, İstanbul Barosu'nun faaliyetlerinin konuşulmasının ardından başkan adayları konuşma yaptı.

"Tarihin en uzun adaylık sürecini yaşadık"

Genel Kurulun açılış konuşmasını gerçekleştiren İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, "Tarihin en uzun adaylık sürecini yaşadığımız baromuz için iddia söyleyen bütün grupları ve onların temsilcilerini, geride bıraktığımız yarış atmosferini gerçekleştirdikleri için kutluyorum, başarılar diliyorum. Bizim cübbemiz ruhsatımızdır, bizim cübbemiz diplomamızdır. Devasa mesleki sorunlar yaşıyoruz. 3 yıl önce Genel Kurulumuzu yaparken 42 bin üyemiz vardı. Bugün, 53 bin üyemiz ile yapıyoruz Genel Kurulu. Yani 3 yıl içinde, İzmir Barosu kadar büyüdük. Bu sayılar, ihtiyacı ifade etmiyor ve sorunların temelini oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Gruplar adına konuşmalar yapıldığı esnada zaman zaman gerginlik yaşanan Genel Kurulun birinci günü, adayların konuşmalarının tamamlanmasının ardından sona erdi.

Öte yandan yarın yapılacak olan oy kullanma işlemlerinin ardından yeni başkan ile yönetim seçilecek. Sabah 09.00 itibariyle başlayacak olan oy kullanma işlemi, 17.00'de sona erecek. Seçimlerde, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Mehmet Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubu Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubu İshak Şadi Çarsancaklı, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç ve Özgürlükçü Avukatlar Grubu Sezin Uçar'ın grupları yönetim için yarışacak.

Seçimlerde, İstanbul Barosu başkanının yanı sıra 10 kişilik yönetim kurulu, 5 kişilik disiplin kurulu, 3 kişilik denetleme kurulu ve Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu için 13 delege seçilecek. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri