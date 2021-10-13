İstanbul Barosu'nda 'gece kulübü' sosyal tesis sorunu çözüldü

Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) 2012 yılında İstanbul Barosu'nun talebi üzerine avukatların sosyal tesis olarak kullanması için 5.5 milyon dolara satın aldığı Beşiktaş Balmumcu'daki binanın, kafe ve restoran ruhsatı olmasına rağmen alkolü içki satışı yapan gece kulübü olarak işletildiği ortaya çıkmıştı. Beşiktaş Belediyesi ve emniyet, ruhsata aykırı davranıştan dolayı yasal işlem yaparak sosyal tesisin faaliyetini durdurmuştu. Beşiktaş Belediyesi alkollü içki ruhsatı bulunmayan tesisin, alkol satışı ve müzik yayını yapması nedeniyle çalışmasının durdurulduğunu, günlük denetim yapıldığını bildirmişti. Ruhsatına aykırı davranıştan dolayı Beşiktaş Belediyesi'nin emniyetle birlikte yasal işlemler uygulandığı da bildirilmişti.

TESİS AVUKATLARIN 'MESLEKİ, SOSYAL, KÜLTÜREL FAALİYETLERİ' İÇİN

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri