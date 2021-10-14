İstanbul Barosu 3 yıl sonra 7 adayla yeni başkanını seçecek

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Barosu'nun yeni başkanı bu hafta sonu yapılacak genel kurul ile belirlenecek. İki yılda bir yapılması gereken ancak, pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan genel kurulda, 7 avukatlık grubu adayı başkanlık için yarışacak. Yeni başkan ve yönetimin belirleneceği 52 bin üyesi olan İstanbul Barosu Genel Kurulu, 16 -17 Ekim tarihlerinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. İstanbul Barosu'nun 3 yıldır başkanlığını yürüten Mehmet Durakoğlu, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'nun yeniden adayı oldu. İstanbul Barosu'nun yeni başkan ve yönetiminin belirleneceği Genel Kurul 16 Ekim Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu'nun faaliyet raporunu açıklaması ve yönetim kurullarının ibra edilmesi sonrası, diğer başkan adayları da konuşma yapacak. 17 Ekim Pazar günü saat 09.00'dan 17.00'ye kadar yeni başkanın belirleneceği seçim için oy kullanılacak. Seçime katılacak adaylar ve temsil ettikleri gruplar şöyle: Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Mehmet Durakoğlu, Çağdaş Avukatlar Grubu Ata Yazıcıoğlu, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu Kaptan Yılmaz, Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi, Bağımsız Avukatlar Grubu İshak Şadi Çarsancaklı, Önce İlke Yeniden Yükseliş Hareketi Hasan Kılıç ve Özgürlükçü Avukatlar Grubu Sezin Uçar. DHA'ya konuşan başkan adayları şu görüşleri paylaştı:

"GENEL KURUL MESLEKİ SORUNLARIN DA ÇÖZÜMÜ İÇİN ORTAK PLATFORMDUR"

Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu: İstanbul Barosu'nun hukuksuz biçim ve yöntemlerle ertelenen genel kurulunu ülkemizde ağır bir yargı bunalımının yaşandığı ortamda topluyoruz. Bu genel kuruldan yansıyacak seslerin, yargı bağımsızlığı uğrunda verilen mücadelelere koşut olmasını diliyorum. Ülkemizin önümüzdeki gündeminin Anayasa değişiklikleri olduğu düşünülürse, önümüzdeki çalışma yılında baromuzun hukuk mücadelesinin yanına bir de demokrasi mücadelesi eklemesi gerekiyor. Avukatlar ve onların örgütlü gücü olan baroların sesinin kısılamayacağının, Cumhuriyet kazanımlarına yönelik rövanş anlayışının karşısında durulacağının bu genel kurul vesilesiyle kanıtlayacağını düşünüyorum. Bu genel kurul bütün bu mücadele azminin yansıtılmasıyla birlikte devasa nitelikteki mesleki sorunların da çözümü için ortak platform olacaktır.

"BARO GENEL KURULDA GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK"

"YARGININ ÜÇ AYAĞI DA EŞİT OLMALI"

"HAREKETİMİZ BARO SİYASETİNE TEPKİ OLARAK DOĞDU"

"BİZİM ÖTEKİMİZ YOK, KARŞI MAHALLE BİLMEYİZ"

"AVUKATLIĞIN KAYBOLAN SAYGINLIĞINI YENİDEN KAZANDIRACAĞIZ"

"İSTANBUL BAROSUNU KADIN BAŞKANLA YÖNETMEK İSTİYORUZ"

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