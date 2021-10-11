İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK YOLUN KARŞISINDAKİ DUVARA ÇARPTI: 3 YARALI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK YOLUN KARŞISINDAKİ DUVARA ÇARPTI: 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İstanbul DHABakırköy'de gece saatlerinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı daha sonra da takla atarak yolun karşısındaki duvara çarptı.

İSTANBUL (DHA) - Haber -Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İstanbul DHA

Bakırköy'de gece saatlerinde seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı daha sonra da takla atarak yolun karşısındaki duvara çarptı. Kaza sonrası otomobil de bulunan 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bakırköy'de saat 00.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 BPT 586 plakalı otomobili kullanan Burak Aşçı, Yeşilköy Caddesinde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil refüje çarparak savruldu. Kaza sonrası savrularak takla atan otomobil yolun karşısındaki duvara çarparak durdu. Kaza sonrası sürücü Aşçı ile beraberinde bulunan ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Yoldan geçenler bir yandan yardıma koşarken, diğer yandan da durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri takla atan otomobilde yaralanan sürücü ve 2 kişiye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de takla atan otomobilde bir süre inceleme yaptı. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Kaza yapan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK YOLUN KARŞISINDAKİ DUVARA ÇARPTI: 3 YARALI

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK YOLUN KARŞISINDAKİ DUVARA ÇARPTI: 3 YARALI

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK YOLUN KARŞISINDAKİ DUVARA ÇARPTI: 3 YARALI

İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK YOLUN KARŞISINDAKİ DUVARA ÇARPTI: 3 YARALI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

 Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

Sancaktepe'de 2 bekçi pompalı tüfekle yaralandı

 İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

İSTANBUL-ESENYURT'TA OTOMOBİL TIR'A ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Destici İbrahim Aydemir Numan Kurtulmuş
Magazin Ezgi Mola Aleyna Tilki İdo Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Cristiano Ozan Tufan Fatih Terim Sergio Perez Stefan Kuntz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Bülent Ersoy
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İSTANBUL-BAKIRKÖY'DE REFÜJE ÇARPAN OTOMOBİL TAKLA ATARAK YOLUN KARŞISINDAKİ DUVARA ÇARPTI: 3 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.10.2021 07:49:16. #1.17#