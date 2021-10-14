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İSTANBUL-AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN-2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
İSTANBUL-AVCILAR'DA GERİ DÖNÜŞÜM TESİSİNDE YANGIN-2

Avcılar'da bulunan geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

AVCILAR, İSTANBUL (DHA) - Avcılar'da bulunan Geri Dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Avcılar Firüzköy Mahallesi Mezarlıkaltı Caddesi'nde bulunan geri dönüşüm tesisinde saat 07.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi kaplarken, olay yerine polis, sağlık ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tesisin içinde başlayan yangına büyümemesi için işçiler müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucunda söndürdü. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, tesiste büyük çapta hasar meydana geldi. Yanan tesis drone ile havadan görüntülendi.

Görüntü dökümü:

-Tesisin alevli şekilde yanması

-İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

-İşçilerin kumaş dolu çuvalları çıkarması

-Genel ve detay görüntü


- İstanbul

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