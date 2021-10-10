İSTANBUL ADLİYESİ'NDE FİRAR EDEN ŞÜPHELİ KAMYONET KASASINDA YAKALANDI - Haberler
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İSTANBUL ADLİYESİ'NDE FİRAR EDEN ŞÜPHELİ KAMYONET KASASINDA YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde getirilen şüpheli, adliyeye girecekken, polislerin elinden firar etti.

ÇAĞLAYAN'da bulunan İstanbul Adliyesi'nde getirilen şüpheli, adliyeye girecekken, polislerin elinden firar etti. Polis, firar eden kişiyi 500 metre ileride kamyonet kasasında yakaladı.

Olay, öğle saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda meydana geldi. Polis ekipleri, gözaltına aldıkları bir şüpheliyi, karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye getirdi. Şüpheli, adliye girişinde polislerin elinden kurtularak, kaçtı. Polis ekipleri firar eden kişinin peşinden koştu. Şüpheli, adliyeye 500 metre mesafede bulunan kamyonet kasasında yakalandı. Şüpheli tekrar adliyeye götürüldü.

İSTANBUL ADLİYESİ'NDE FİRAR EDEN ŞÜPHELİ KAMYONET KASASINDA YAKALANDI

İSTANBUL ADLİYESİ'NDE FİRAR EDEN ŞÜPHELİ KAMYONET KASASINDA YAKALANDI

İSTANBUL ADLİYESİ'NDE FİRAR EDEN ŞÜPHELİ KAMYONET KASASINDA YAKALANDI

İSTANBUL ADLİYESİ'NDE FİRAR EDEN ŞÜPHELİ KAMYONET KASASINDA YAKALANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: İSTANBUL ADLİYESİ'NDE FİRAR EDEN ŞÜPHELİ KAMYONET KASASINDA YAKALANDI - Haberler
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