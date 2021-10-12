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İstanbul'a gök kuşağı sürprizi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
İstanbul'a gök kuşağı sürprizi

İstanbul'da kısa süreli etkili olan yağışlı hava sonrasında gökyüzünde oluşan gök kuşağı kendine hayran bıraktı.

İSTANBUL (İHA) - İstanbul'da kısa süreli etkili olan yağışlı hava sonrasında gökyüzünde oluşan gök kuşağı kendine hayran bıraktı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve kısa süreli etkili olan yağışlı hava sonrası gökyüzündeki kara bulutların gökyüzünü kaplamasının ardından oluşan gök kuşağının görüntüsü kendine hayran bıraktı. - İSTANBUL

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