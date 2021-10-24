İsrailli yetkili, ABD'nin Filistinlilere hizmet veren Kudüs'teki konsolosluğunu açmayabileceğini söyledi

İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Idan Roll, ABD yönetiminin Filistinlilere hizmet verecek Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planını rafa kaldırabileceğini belirtti.

Roll, Yedioth Ahronoth gazetesine verdiği demeçte, ABD'nin 2019'da kapatılan ve Filistinlilere hizmet veren Kudüs'teki konsolosluğunu yeniden açma planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konsolosluğun yeniden açılma planına ilişkin Roll, "Bunun olmayacağını düşünmek için iyi bir nedenim olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Roll, ABD ile İsrail'in oldukça iyi ilişkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "Amerikalılar siyasi karmaşıklığı anlıyor. Bizi şaşırtmaya çalışacaklarını sanmıyorum." dedi.

Eski ABD Başkan Donald Trump, ülkesinin Tel Aviv'deki İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdıktan sonra 4 Mart 2019'da Filistinlilere hizmet veren Kudüs Başkonsolosluğunu kapatmıştı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mayıs ayında Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinde Washington'un Filistin ile ilişkilerine bakan Kudüs'teki konsolosluğun yeniden açılacağını duyurmuştu.

Blinken, 13 Ekim'de İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayid Al Nahyan ile Washington'da düzenlediği ortak basın toplantısında, Kudüs'teki konsolosluğun açılması planını devam ettireceklerini belirtmişti.