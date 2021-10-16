İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi - Haberler
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İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İsrailli yerleşimciler, Filistinlilerin arazilerini ateşe verdi

İsrailli yerleşimciler, İsrail askerlerinin korumasında Batı Şeria'daki Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi.

İsrailli yerleşimciler, İsrail askerlerinin korumasında Batı Şeria'daki Filistinlilere ait arazileri ateşe verdi.

İsrailli yerleşimciler, Batı Şeria'da yer alan Nablus kentine bağlı Burin köyüne baskın düzenledi. İsrail askerlerinin korumasında köydeki Filistinlilerin evlerine taş atan İsrailli yerleşimciler, Filistinlilere ait arazileri de ateşe verdi. Batı Şeria'nın kuzeyindeki Yerleşim Birimi Dosyası Sorumlusu Gassan Dağlas yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 İsrailli yerleşimcinin İsrail askerleri ile birlikte Burin köyünün doğusuna baskın düzenlediğini doğruladı. Dağlas, yerleşimcilerin Filistinlilere saldırdığını belirterek, 12 Filistinlinin yaralandığını aktardı. - NABLUS

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