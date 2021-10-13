İsrailli sağcı milletvekilinden Filistin asıllı vekillere: 'Ben Gurion sizi dışarı atmadığı için buradasınız' - Haberler
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İsrailli sağcı milletvekilinden Filistin asıllı vekillere: "Ben Gurion sizi dışarı atmadığı için buradasınız"

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrailli sağcı milletvekilinden Filistin asıllı vekillere:

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Bezalel Smotrich, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin milletvekillerini hedef alarak, "Ben Gurion işi bitirmediği, 1948'de sizi dışarı atmadığı için buradasınız." dedi.

İsrailli aşırı sağcı milletvekili Bezalel Smotrich, Meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin milletvekillerini hedef alarak, "Ben Gurion işi bitirmediği, 1948'de sizi dışarı atmadığı için buradasınız." dedi.

İsrail Meclisinde yapılan oturumda, aşırı sağcı Dindar Siyonist Partinin lideri Smotrich ile İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Filistinlilere karşı ırkçı yaklaşımlarıyla bilinen Smotrich, Ortak Arap Listesi Bloku milletvekillerine hitaben, "Sizinle konuşmuyorum, anti siyonist, terör destekçisi, düşmanlar. Ben Gurion işi tamamlamadığı, 1948'de sizleri dışarı atmadığı için kaza sonucu buradasınız. " ifadelerini kullandı.

Tarihi Filistin topraklarında 14 Mayıs 1948'de İsrail devletinin kuruluşunu ilan eden David Ben Gurion, 1948 Arap-İsrail Savaşı'nda da ülkesinin liderliğini yapmıştı. Söz konusu savaşta yaklaşık 1 milyon Filistinli zorunlu göçe tabi tutulmuştu.

Bugün İsrail sınırlarında yaklaşık 2 milyona yakın İsrail vatandaşı Filistinli yaşıyor.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partiler, 120 sandalyeli Mecliste 10 milletvekiline sahip.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
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Haber: İsrailli sağcı milletvekilinden Filistin asıllı vekillere: 'Ben Gurion sizi dışarı atmadığı için buradasınız' - Haberler
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