İsrailli doktorların, açlık grevindeki Filistinli tutukluyu zorla beslemeye çalıştığı bildirildi

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, İsrail'in orta kesiminde bulunan Kaplan Tıp Merkezi'ndeki doktorların, açlık grevindeki Filistinli tutuklu Mikdad el-Kavasime'yi (24) zorla beslemeye çalıştığını açıkladı.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, Kaplan Tıp Merkezi'ndeki doktorların, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto için 91 gündür açlık grevinde bulunan Kavasime'yi çözeltiler ve takviyelerle zorla beslemeye çalıştığı ifade edildi.

Doktorların bu girişiminin Kavasime'nin açlık grevini sona erdirmeyi hedeflediği kaydedilen açıklamada, olayın dün Kavasime yatağa bağlıyken gerçekleştiğine işaret edildi.

Kavasime, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine dün Kaplan Tıp Merkezi'nin yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı.

İsrail parlamentosu Knesset, 30 Temmuz 2015'te, açlık grevi yapan Filistinli tutuklu ve mahkumların "zorla beslenmesine" imkan tanıyacak yasayı onaylamış, karar Filistinliler ve uluslararası insan hakları örgütleri tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail hapishanelerindeki bazı Filistinliler, İsrail'in mahkumlara karşı ihlallerini ve "idari tutukluluk" politikasını protesto için açlık grevi yapıyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyetinin verilerine göre, 6 Eylül 2021 tarihi itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.