İsrail yönetiminden

İsrail yönetimi, " İran'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bazı İsrailli iş adamlarını öldürmek istediğini" iddia etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İran, Kıbrıs'ta İsrailli iş adamlarını hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştı." ifadesine yer verildi.

Daha önce İsrail basınında çıkan haberler in aksine İsrailli milyarder Teddy Sagi'nin hedeflerden biri olmadığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haber de, Sagi'nin kimliği açıklanmayan bir Rus ortağına borcu nedeniyle GKRY'de "birkaç gün önce" suikasta uğramaktan son anda kurtulduğu ileri sürülmüştü.