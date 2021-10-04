İsrail yönetiminden 'İran, İsrailli iş adamlarını öldürmek istedi' iddiası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail yönetiminden "İran, İsrailli iş adamlarını öldürmek istedi" iddiası

AA / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel
İsrail yönetiminden

İsrail yönetimi, "İran'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bazı İsrailli iş adamlarını öldürmek istediğini" iddia etti.

İsrail yönetimi, " İran'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bazı İsrailli iş adamlarını öldürmek istediğini" iddia etti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İran, Kıbrıs'ta İsrailli iş adamlarını hedef alan bir terör saldırısı gerçekleştirmeye çalıştı." ifadesine yer verildi.

Daha önce İsrail basınında çıkan haberler in aksine İsrailli milyarder Teddy Sagi'nin hedeflerden biri olmadığı belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haber de, Sagi'nin kimliği açıklanmayan bir Rus ortağına borcu nedeniyle GKRY'de "birkaç gün önce" suikasta uğramaktan son anda kurtulduğu ileri sürülmüştü.

AA / Mustafa Deveci - Son Dakika Haberleri
MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması

MSB'den faaliyetlere ilişkin bilgilendirme Açıklaması
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Recep Tayyip Erdoğan Fuat Oktay Engin Altay Mustafa Destici Temel Karamollaoğlu
Magazin Alişan Ezgi Mola Ebru Şallı Seren Serengil
Spor Muslera Mesut Özil Salih Uçan Aykut Kocaman Alex Teixeira
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mahmut Özer Demir Çelik Abdullah Avcı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail yönetiminden 'İran, İsrailli iş adamlarını öldürmek istedi' iddiası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 15:16:28. #1.17#