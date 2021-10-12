İsrail vatandaşlığına geçen 4 Lübnanlıya 15 yıl hapis - Haberler
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İsrail vatandaşlığına geçen 4 Lübnanlıya 15 yıl hapis

AA / Mustafa M. M. Haboush - Haberler | Güncel
İsrail vatandaşlığına geçen 4 Lübnanlıya 15 yıl hapis

Lübnan, İsrail vatandaşlığına geçen 4 vatandaşını 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Lübnan, İsrail vatandaşlığına geçen 4 vatandaşını 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, 4 Lübnanlı "izin almadan düşman İsrail ile ilişki kurmak ve İsrail vatandaşlığına geçmek" suçlamasıyla yargılandı.

Davada, George Abdullah Ebu Ayd, Sidi Tanyos Ebu Hayr, Semira Huseyin Suleyman ve Sumeyye Faris Cudiyye'nin yargılandığı belirtildi.

Yargılama sonucunda 1 milyon Lübnan sterlini (yaklaşık 666 dolar) para cezasının yanı sıra 15 yıl hapis ve çalışma cezasına çarptırılmasına hükmedildiği açıklandı.

Aynı suçlamayla yargılanan ve reşit olmayan 4 Lübnan vatandaşının davasının ise ilgili yargı makamlarına havale edildiği kaydedildi.

Haber de bu kişilerden hangilerinin ülke içinde ve hangilerinin ülke dışında olduğu bilgisine yer verilmedi.

AA / Mustafa M. M. Haboush - Son Dakika Haberleri
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