İsrail, tüm uçak yolcularının kişisel bilgilerini toplamayı öngören yasa tasarısı hazırlıyor

Tel Aviv yönetiminin, İsrail'e gelen veya ayrılan tüm yolcuların hava yolu şirketleri üzerinden kişisel bilgilerine ulaşmanın önünü açacak bir yasa tasarısı hazırladığı bildirildi.

Times Of Israel gazetesinde yer alan haber de, söz konusu yasa tasarısının tüm hava yollarının İsrail'e gelen veya ayrılan yolcuların biletlerini aldıkları kredi kartı, fatura adresleri ve başka nereye seyahat ediyor olabilecekleri gibi kişisel bilgileri Tel Aviv yönetimiyle paylaşmasını öngördüğü belirtildi.

Uzun yıllardır üzerinde çalışılan ve tamamlanmak üzere olduğu kaydedilen yasa tasarısının başlarda "terör endişesi" nedeniyle gündeme geldiği ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla daha da "acil" bir hal aldığı ifade edildi.

Henüz hükümetin onayına sunulmayan yasa tasarısının oylama için Meclise gelmesi halinde milletvekillerinin yoğun muhalefetiyle karşılaşmasının beklendiği kaydedildi.

Yasa tasarısının kabul edilmesi halinde ise İsrail'e gelen veya ayrılan yolcuların her biri için veri tabanı oluşturulacağına dikkati çekildi.

Söz konusu veri tabanında yolcunun ismi, pasaport numarası, kredi kartı, fatura adresi ve başka nereye seyahat ediyor olabileceğinin yanı sıra ne kadar bagaj teslim ettiği, ne kadar el bagajıyla uçağa bindiği, uçakta nereye oturduğu gibi bilgilerin yer alacağı aktarıldı.

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