İsrail, Suriye'deki T-4 Hava Üssü'nü hedef aldı: 6 yaralı - Haberler
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İsrail, Suriye'deki T-4 Hava Üssü'nü hedef aldı: 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İsrail, Suriye'deki T-4 Hava Üssü'nü hedef aldı: 6 yaralı

İsrail'in Suriye'nin Humus kenti kırsalında yer alan T-4 Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, saldırıda 6 Suriye askerinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail'in Suriye'nin Humus kenti kırsalında yer alan T-4 Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenlediği bildirilirken, saldırıda 6 Suriye askerinin yaralandığı aktarıldı.

Suriye basınında yer alan haberler de, İsrail'in Palmyra kentinin batısındaki Humus kentinin kırsalında yer alan T-4 Hava Üssü olarak da bilinen Tiyas Askeri Hava Üssü'ne hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Haberler de, saldırının yerel saatle 21.33'te düzenlendiği ve Suriye hava savunma sistemlerinin saldırıya karşılık verdiği aktarılırken, 6 askerin yaralandığı ve üste maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Suriye ordusunda askeri bir kaynak ise, İsrail'in T-4 Hava Üssü'ne füzelerle saldırı düzenlediğini açıkladı.

Öte yandan İsrail, söz konusu hava üssünün İran'ın bölgeye yerleşmek için kullandığını öne sürmüş, bu nedenle daha öncede üsse hava saldırısı düzenlenmişti. - ŞAM

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