İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı - Haberler
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İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

AA / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel
İsrail polisinin Filistinlilere müdahalesinde 3 kişi yaralandı, 2 kişi tutuklandı

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın surlarının dibindeki Müslüman mezarlarının tahrip edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'nın surlarının dibindeki Müslüman mezarlarının tahrip edilmesini protesto eden Filistinlilere müdahalesi sonucu 3 kişi yaralandı, 2 kişi gözaltına alındı.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail polisinin protestoya gaz bombalarıyla müdahalesi sonucu biri kendi ilk yardım ekibinden olmak üzere yaralanan 2 kişiye alanda tedavi verildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail polisinin yaralanan 3'üncü kişiye tıbbi müdahale için Filistin Kızılayına izin vermediği ifade edildi.

Çevredeki görgü tanıklarının AA muhabirine verdiği bilgiye göre, İsrail polisi, bölgedeki Filistinlilere sert müdahalesinin ardından 2 genci gözaltına aldı.

İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Mescid-i Aksa'nın surlarının dibindeki yüzlerce yıl geçmişi olan Müslüman mezarlarını tahrip etmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresine bağlı Müslüman Mezarlıklarını Koruma Komisyonu yetkilisi Ahmed ed-Dicani, AA muhabirine, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesinin alanda park yapmayı hedeflediğini aktarmış ve bu bölgenin Yusufiye Mezarlığının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulamıştı.

AA / Hamdi Yıldız - Son Dakika Haberleri
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