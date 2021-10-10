İsrail polisinden Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail polisinden Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail polisinden Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası

İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma cezası verdi.

İsrail polisi, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'ye Harem-i Şerif'ten uzaklaştırma cezası verdi.

Şeyh Sabri'nin ofisinden AA muhabirine yapılan açıklamada, Batı Kudüs'teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezinde tutulan Şeyh Sabri'nin 6 saatlik bir sorgulamadan sonra serbest bırakıldığı belirtildi.

İsrail polisinin Şeyh Sabri'yi, verdiği hutbeler ile tarihi Filistin coğrafyasında bulunan camilerdeki vaaz ve irşad çalışmalarının "şiddete yol açtığı" gerekçesiyle bir hafta süreyle Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezasına çarptırdığı kaydedildi.

Söz konusu uzaklaştırma cezasının uzatılabileceğine işaret edilen açıklamada, Şeyh Sabri'nin İsrail polisinin ithamlarını kabul etmediği ve ibadet özgürlüğünün engellendiği ifade edildi.

İsrail polisleri, sabahın erken saatlerinde Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenlemişti.

Polisler, Şeyh Sabri'ye İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in (Şabak) soruşturma tebligatını teslim etmişti.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini yürüten Şeyh Sabri, daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları tarafından zaman zaman Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası verilen Şeyh Sabri'nin halen yurt dışına çıkış yasağı bulunuyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
İsrail polisinden Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin evine baskın

İsrail polisinden Mescid-i Aksa Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin evine baskın
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Lewis Hamilton
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Demet Özdemir
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Serdar Aziz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Ahmet Davutoğlu Güzel Sözler Yemek Tarifleri Gazeteler Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail polisinden Şeyh İkrime Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 16:34:14. #1.13#