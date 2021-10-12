İsrail polisi Kudüs'te 11 yaşındaki bir Filistinli çocuğu gözaltına aldı - Haberler
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İsrail polisi Kudüs'te 11 yaşındaki bir Filistinli çocuğu gözaltına aldı

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail polisi Kudüs'te 11 yaşındaki bir Filistinli çocuğu gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ra's el-Amud bölgesinde 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Ra's el-Amud bölgesinde 11 yaşındaki Filistinli bir çocuğu gözaltına aldı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, adı belirtilmeyen Filistinli çocuğun İsrail polisine taş attığı gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Öte yandan İsrailli insan hakları kuruluşu Peace Now'un (Barış Şimdi) sosyal medya hesabından yapılan fotoğraflı paylaşımda, iki kardeşiyle beraber oturan 11 yaşındaki çocuğun bir süre sonra gözaltına alındığı ifade edildi.

Paylaşımda, "Fotoğrafın ortasında oturan çocuk Kudüs'ün Batın El-Hava (Silvan) Mahallesi'nde yaşıyor. O ve tüm ailesi Yahudi yerleşimciler lehine evlerinden çıkarılmakla tehdit ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Çocuğun annesi ile babasının da gün içinde gözaltına alındığı belirtilen paylaşımda, "11 yaşında bir çocuk, kendisine refakat edecek kimsesi yok, annesiz, babasız. İşte işgal böyle de görülüyor." değerlendirmesi yapıldı.

Filistin basınında yer alan haberler de, söz konusu çocuğun adının Eyhem el-Hedre olduğu ve Doğu Kudüs'teki Ra's el-Amud Mahallesi'ndeki okulundan çıkarken gözaltına alındığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
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