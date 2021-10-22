İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

AA / Mehmet Nuri Uçar - Haberler | Güncel
İsrail ordusu, Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi yaraladığı bildirildi.

Filistin resmi ajansı Wafa'nın haberinde, Cenin'in kuzeyindeki el-Celme beldesini çevreleyen Ayrım Duvarı yakınındaki bir Filistinli İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu yaralandı.

Haber de, vurulan kişinin durumuna ve kimliğine ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusu, Ayrım Duvarı'nın yanından geçen veya geçmeye çalışan Filistinlileri kasten vuruyor ya da gözaltına alıyor.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde her cuma, Ayrım (Utanç) Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasını protesto etmek için gösteriler düzenleniyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Mehmet Nuri Uçar - Son Dakika Haberleri
İsrail, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine aldı

İsrail, 6 Filistin insan hakları kuruluşunu terör listesine aldı

 İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli, Türkiye'nin yakaladığı 15 MOSSAD ajanından biri çıktı

İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli, Türkiye'nin yakaladığı 15 MOSSAD ajanından biri çıktı

 MOSSAD ajanlarına MİT operasyonu! Aralarında kiralık katillerin de olduğu 15 kişi yakalandı

MOSSAD ajanlarına MİT operasyonu! Aralarında kiralık katillerin de olduğu 15 kişi yakalandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title