İsrail, Kudüs'te evlenme hazırlığındaki Filistinli gence kendi evini yıktırdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsrail, Kudüs'te evlenme hazırlığındaki Filistinli gence kendi evini yıktırdı

AA / Esat Fırat - Haberler | Güncel
İsrail, Kudüs'te evlenme hazırlığındaki Filistinli gence kendi evini yıktırdı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan evlenme hazırlığındaki Filistinli bir genç, İsrail'in dayattığı yıkım ücretini ödeyemeyeceği için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan evlenme hazırlığındaki Filistinli bir genç, İsrail'in dayattığı yıkım ücretini ödeyemeyeceği için evini kendi elleriyle yıkmak zorunda kaldı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te faaliyet gösteren Vadi Hilve Enformasyon Merkezine göre, İsrail'e bağlı Kudüs Belediyesi, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir Mahallesi'nde yaşayan Muhammed el-Hatib'e, evinin ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılacağını tebliğ etti.

Filistinli Hatib, yıkımın belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilmesi halinde ödenmesi gereken binlerce dolarlık yıkım bedelini karşılama imkanı olmadığı için 2019 yılında inşa ettiği 80 metrekarelik evini kendi eliyle yıktı.

Hatib'in, evlenme hazırlığında olduğu ve ilkel yöntemlerle yıkmak zorunda kaldığı bu evde oturmaya hazırlandığı belirtildi.

İsrail'in Doğu Kudüs'teki yıkımları

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere imar izni konusunda zorluk çıkaran ve yapılan başvuruların tamamına yakınını reddeden İsrail makamları, Filistinlilere ait binlerce evi "ruhsatsız" olduğu iddiasıyla yıkma tehdidinde bulunuyor.

Filistinli kaynaklar, 1967'den bu yana Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 5 binden fazla evin İsrail güçleri tarafından yıkıldığını kaydediyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, İsrail makamları, 2020'de Doğu Kudüs'te onlarca evi "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıktı. Yıkımlar nedeniyle onlarca Filistinli evsiz kaldı.

İsrail'e bağlı belediyenin söz konusu uygulamasının hiçbir hukuki dayanağı olmadığını belirten Filistinliler, bunun, "İsrail'in yıldırma ve şehri Yahudileştirme politikalarının parçası" olduğunu ifade ediyor.

İsrail belediyesi çoğu zaman yıkım masraflarını da evi yıkılan kişilerden tahsil ediyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Numan Kurtulmuş Fuat Oktay Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Güven Yalçın Aykut Kocaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Rüya Tabirleri Ziya Selçuk Kenan Karaman
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İsrail, Kudüs'te evlenme hazırlığındaki Filistinli gence kendi evini yıktırdı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 23:29:53. #1.12#