İsrail, Karabağ'da asker bulundurduğu yönündeki iddiaları yalanladı - Haberler
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İsrail, Karabağ'da asker bulundurduğu yönündeki iddiaları yalanladı

AA / Dmitri Chirciu - Haberler | Güncel
İsrail, Karabağ'da asker bulundurduğu yönündeki iddiaları yalanladı

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi, ülkesine ait askerlerin Karabağ'da bulunduğu yönündeki iddiaların "aptalca" olduğunu söyledi.

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Aleksandr Ben Zvi, ülkesine ait askerlerin Karabağ'da bulunduğu yönündeki iddiaların "aptalca" olduğunu söyledi.

Başkent Moskova'da düzenlenen bir etkinlikte gazetecilere açıklamalarda bulunan Zvi, İran'ın, İsrail'in Karabağ bölgesinde asker bulundurduğuna dair iddialarını reddetti.

Zvi, "Bunun çok büyük bir aptallık olduğunu düşünüyorum. Çünkü Karabağ'da hem Rus hem de Türk askerleri bulunuyor. Onlar (İranlılar) fantezi yaptığında Marslıların da orada bulunduğunu söyleyebilirler." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Azerbaycan'ın bazı bölgelerinde askeri varlığını sürdürdüğünü ileri sürmüştü.

AA / Dmitri Chirciu - Son Dakika Haberleri
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