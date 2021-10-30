İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırısı düzenlediği iddia edildi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı askeri noktalarına karadan karaya füzeyle saldırı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, rejimin savunma bakanlığındaki askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in yerel saatle 11.17'de Şam kırsalındaki bazı askeri noktaları, karadan karaya fırlatılan füzelerle hedef aldığını iddia etti.

Başkent Şam ve çevresinde şiddetli patlama seslerinin duyulduğu belirtilen haber de, 2 rejim unsurunun yaralandığı ileri sürüldü.

Haber de, "Hava savunma sistemlerimiz, düşman füzelerinden bazılarını düşürdü." ifadesine yer verildi.

Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplar ve Lübnan Hizbullahı'na ait askeri noktalar bulunuyor.???????

Bu arada, İsrail makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in düzenlediği savunulan saldırılar

???????Esed rejimi, İsrail'in 14 Ekim'de Humus'un Palmira (Tedmur) bölgesine, 8 Ekim'de Humus'taki T4 Hava Üssü'ne, 3 Eylül'de Şam'a, 20 Ağustos'ta başkent Şam ve Humus iline, 17 Ağustos'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 22 Temmuz'da Humus'a, 19 Temmuz'da Halep'e, 9 Haziran, 17 Mart, 28 ve 15 Şubat'ta Şam'a, 4 Şubat'ta Kuneytra'ya, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine saldırılar gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail'in Suriye'ye düzenlediği söylenen saldırılar, genellikle gece saatlerinde gerçekleşiyor.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.???????

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